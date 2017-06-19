بيبي يقنع رونالدو بالانتقال إلى باريس سان جيرمان

شائعات حول انتقال الثنائي البرتغالي إلى النادي الباريسي هذا الصيف

كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أثار الكثير من الشائعات حول رحيله عن ناديه ريال مدريد مؤخرًا وذلك بعد أن أكدت صحيفة “ماركا” المقربة من النادي الملكي ذلك.

تحدثت الكثير من التقارير عن رغبة الدون البرتغالي في العودة لناديه السابق مانشستر يونايتد، ويأتي ذلك في ظل اهتمام بعض الأندية الأخرى به أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي أخر مستجدات مستقبل الدون أكدت بعض الصحف أن زميله في ريال مدريد والمنتخب البرتغالي بيبي يحاول إقناعه بالانتقال إلى النادي الفرنسي هذا الصيف.

يقترب المدافع البرتغالي كثيرًا من الانضمام للعملاق الباريسي هذا الصيف بعد أن انتهت مسيرته مع النادي الملكي بصفة رسمية ويبدو أنه يحاول إقناع زميله من أجل استكمال المشوار سويًا.

يذكر أن إدارة مانشستر يونايتد تسعى لتقديم عرض لا يرفض من أجل استعادة رونالدو هذا الصيف والذي قد يتضمن التضحية بالحارس دي خيا بالإضافة إلى مبلغ 175 مليون جنيه استيرليني.