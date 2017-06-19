تشيلسي ينضم إلى سيتي وليفربول في الحصول على خدمات لاعب ارسنال

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن نادي أليكس تشامبرلين نجم نادي أرسنال الإنجليزي يقترب من الخروج من المدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واشارت شبكة “سكاي سبورت” في خبر عاجل لها، أن نادي تشيلسي الإنجليزي أصبح آخر المنضمين إلى سباق الحصول على خدمات تشامبرلين من أرسنال.

واضاف التقرير أن تشيلسي ليس الفريق الإنجليزي الوحيد الذي يسعى لضم النجم الإنجليزي، ولكن هناك أيضًا ليفربول ومانشستر سيتي اللذان أبدى رغبتهما في التعاقد مع تشامبرلين.

يذكر أن تشامبرلين صاحب الثالثة والعشرين عامًا، شارك مع أرسنال في 45 مباراة في الموسم الماضي بجميع المسابقات، وتمكن خلالهم من إحراز ستة أهداف وصنع 11 هدف آخرين.