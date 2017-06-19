حالة واحدة فقط تعود بإبراهيموفيتش لميلان

يؤكد مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على عودة لاعبه إلى صفوف ميلان الإيطالي في وجود حالة واحدة فقط وهي وجود أدريانو جالياني على رأس إدارة الفريق.

وأصبح زلاتان لاعبًا حرًا بعدما لم يجدد له فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده معه بسبب إصابته بالرباط الصليبي في إبريل الماضي.

وتربط العديد من التقارير اللاعب بالعودة إلى إيطاليا مرة أخرى، حيث صرح رايولا لجازيتا ديللو سبورت: “إبرا بخير، لقد تلقى العديد من العروض، من أمريكا ودول أخرى، لكنه لم يذهب لنابولي وميلان لم يطلب التعاقد معه لكن مع جالياني أتوقع أن يعود”.

وتحدث رايولا عن بعض العروض التي تأتي للاعب بارس سان جيرمان الفرنسي، بلايس ماتويدي، الذي قال عنه: “لديه العديد من العروض ومنافسة بين إنتر ويوفنتوس، لكننا سنرى”.

الجدير بالذكر أن رايولا وكيل أعمال ثلاث لاعبي لفريق ميلان الإيطالي هم، الحارس الشاب جانلويجي دوناروما، وجياكومو بونافينتورا وإجناسيو أباتي.