حساني يبرر أسباب بقائه في بلغاريا

بعد أن فضل المدافع الدولي الجزائري إلياس حساني البقاء في الدوري البلغاري وتغيير النادي فقط من نادي فيريا إلى نادي تشيرو مور فارنا في وقت كان العديد من الجزائريين يأملون في أن يستغل اللاعب صفته كدولي من أجل الانتقال إلى بطولة أحسن من البلغارية لتطوير مستواه، ولتوضيح الرؤية حول عقده الجديد وكذلك السبب الرئيسي للانتقال إلى هذا النادي وعدم اختيار ناد كبير في بلغاريا كسيسكا صوفيا أو لودو غراتس حامل اللقب كان لنا حديث مع وكيل أعماله وليد بوشنافة لتوضيح الرؤى.

كان لديه عرض من بطل بلغاريا لكن فضل عدم حرق المراحل

عن سبب اختياره للتوقيع مع نادي متواضع في بلغاريا كشف وكيل أعمال حساني أن نادي تشيرو مور فارنا احتل المركز الرابع الموسم المنصرم وهو ناد طموح جدا، فاللاعب كان يملك عرضا رسميا من حامل لقب الدوري البلغاري لودو غراتس، إلا أنه فضل عدم حرق المراحل ومواصلة التطور والمنحنى التصاعدي الذي يعرفه.

وقع لموسمين مع إمكانية المغادرة بعد عام واحد

عن مدة العقد الذي يربط المدافع الدولي الجزائري بناديه الجديد، اعتبر وكيل أعماله أنه وقع على عقد لعامين، أي 2019 إلا أنه تم وضع بند يمكّنه من المغادرة بعد عام واحد في حال وصله عرض كبير.

سيشارك الموسم القادم في منافسة الدوري الأوروبي

من بين الأسباب التي جعلت حساني يختار البقاء في بلغاريا ويغير فقط النادي هو المشروع الرياضي لنادي تشيرو مور فارنا الذي سيشارك الموسم القادم في منافسة الدوري الأوروبي وهو ما سيتيح لخريج مدرسة تولوز فرصة الاحتكاك بأندية كبيرة واكتساب المزيد من التجربة والخبرة التي تساعده في تطوير مستواه الكروي.

مدربه لعب في فرنسا ويجيد الفرنسية

بحسب وكيل أعمال المدافع حساني فإن مدرب ناديه الجديد هو لاعب دولي بلغاري سابق خاض تجربة احترافية في فرنسا مع نادي ران ويجيد الفرنسية، ما يسهل من مهمة حساني في الفريق دون نسيان الضمانات التي منحها المدرب الذي هو من أصر على التعاقد مع حساني بعد أن راقبه طيلة الموسم المنصرم وكان الأكثر إصرارا على التعاقد معه.

النادي يملك شراكة مع إيندهوفن وغلطة سراي

إضافة إلى الأسباب التي جعلت حساني يفضل البقاء في الدوري البلغاري وبالضبط مع نادي تشيرو مور فارنا هو أن هذا النادي يملك عقد شركة مع نادي بي آس في ايندهوفن الهولندي ونادي غلطة سراي التركي والذي يسمح بانتقال اللاعبين بين هاته النوادي بشكل عادي، فتألق حساني في النصف الأول من الموسم قد يتيح له فرصة الانتقال إلى واحد من الناديين مباشرة والالتحاق بهاذين الناديين يعتبر أمرا جيدا للاعب صاعد.

ألكاراز أعجب به وسيعتمد عليه مستقبلا مع الخضر

بعيدا عن تبريرات وكيل أعمال حساني حول التحاقه بناديه الجديد، كشف مصدر مطلع أن اللاعب أثار إعجاب الناخب الوطني ألكاراز كثيرا خلال التربص المنصرم وكان ينوي تجريبه لولا تحفظ الفاف حول إشراكه بسبب تخوفه من قضية التأهيل، فالإسباني يراهن كثيرا على خريج مدرسة تولوز مستقبلا في محور دفاع الخضر ويرى فيه العديد من المواصفات التي يبحث عنها في لاعب المحور وخاصة إتقانه اللعب بالقدمين وطريقة إخراجه للكرة وبناء اللعب من الخلف، لهذا سيكون حساني حاضرا في التربص القادم للمنتخب نهاية شهر أوت من أجل تحضير خرجتي زامبيا لشهر سبتمبر.

ب-بكوش