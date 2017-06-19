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رئيس بايرن ميونيخ يسخر من شائعات رونالدو

رئيس بايرن ميونيخ يسخر من شائعات رونالدو

By admin
19 يونيو، 2017
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كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أثار الكثير من الشائعات حول رحيله عن ناديه ريال مدريد مؤخرًا وذلك بعد أن أكدت صحيفة “ماركا” المقربة من النادي الملكي ذلك.

تحدثت الكثير من التقارير عن رغبة الدون البرتغالي في العودة لناديه السابق مانشستر يونايتد، ويأتي ذلك في ظل اهتمام بعض الأندية الأخرى به أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني.

 

بايرن ميونخ

@FCBayernAr

رونالدو ينتقل إلى بايرن ميونخ؟ سنترك فرانز بطة البايرن تجيب عليكم 🦆😄
⬅️http://fcb.de/RonaldoBayern 

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ومن جانب شائعات رحيله إلى العملاق البافاري فقد نشر الحساب الرسمي للنادي صورة ساخرة من تلك الأخبار وتحدث رئيس النادي رومينيه عن ذلك.

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