رسالة مبابي لموناكو: الرحيل إلى ريال مدريد فقط

يرغب النجم الفرنسي كيليان مبابي جناح فريق موناكو الفرنسي في الانتقال إلى نادي ريـال مدريد فقط خلال الفترة المقبلة.

واشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن مبابي عقد جلسة مع ديميتري ريبولوفليف رئيس ومالك نادي موناكو الخميس الماضي.

وأخبر مبابي رئيس موناكو برغبته بالرحيل إلى نادي ريـال مدريد، ولا ينظر إلى العروض الأخرى المقدمة إليه مؤكدًا “ريـال مدريد ولا شيء آخر”.

وتابع تقرير الصحيفة الإسبانية، أن مبابي متوقف فقط على موعد رحيله عن موناكو سواء في الصيف الحالي أو في الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن مبابي فقط خائف من قلة مشاركته في الموسم المقبل، وذلك بسبب وجود عدد من اللاعبين مثل اسينسيو وكوفاسيتش وبيل ورونالدو.

ويعيش نادي ريـال مدريد حالة كبيرة من الترقب في الفترة الحالية خاصة بعد أنباء رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد مشكلته مع الضرائب الإسبانية.