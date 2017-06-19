روما يعرض 10 مليون يورو من أجل توريرا

عرض نادي روما الإيطالي مبلغ 10 مليون يورو لنادي سامبدوريا، من أجل ضم لاعب الوسط الأوروغياني لوكاس توريرا.

ويرفض نادي سامبدوريا العرض مطالبًا بضغف المقابل من أجل ترك لاعب الوسط الذي خاض 35 لقاء الموسم الماضي.

وحسب لوريبابليكا الإيطالية، فأن الجيالوروسي مهتمين بالحصول على خدمات اللاعب لنقله لملعب الأولمبيكو مقابل 10 مليون يورو، إلا أن البلوتشيرستي يطلبون 20 مليون يورو لترك اللاعب.

توريرا البالغ 21 عامًا، صنع 3 أهداف الموسم الماضي، ويلعب في مركز الوسط الدفاعي، وسبق له أن لعب معارًا لبيسكارا الإيطالي ليساهم في عودتهم للدوري الإيطالي الموسم المنصرم.