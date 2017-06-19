سيلفا: سأعتزل في حال الحصول على لقب دوري الأبطال

مزح لاعب الوسط الإسباني ديفيد سيلفا، أثناء حصوله على إجازته، بأنه سيعتزل لعب كرة القدم في حال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال سيلفا لديلي ميل البريطانية: “سأعتزل في حال الفوز بدوري الأبطال، أن سيكون شيء هام وخاص بالنسبة لي، أنا سعيد مع الفريق، وأريد استكمال مسيرتي معهم، وهذا يعتمد على صحتي وجودتي في الملعب وإذا أراد النادي أن أبقي معهم”.

وأردف: “أريد أن أبقي مع سيتي للنهاية، لكن الدوري الإنجليزي صعب بدنيًا، وأصعب من الدوري الإسباني وهذا يعتمد على اللاعب”.

الجدير بالذكر أن عقد سيلفا البالغ الذي ينتهي صيف 2019، حيث حقق لقب دوري إنجليزي ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي وبقميص منتخب إسبانيا لقب يورو 2012 وكأس العالم 2010.