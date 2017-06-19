عوار يقضي عطلته بالجزائر والصحافة الفرنسية تشيد بغويري

مازال منبع الكرة الفرنسية يضخ مواهب خاما جزائرية جديدة، حيث سيكون الموسم المقبل أول موسم للثنائي الجزائري حسام عوّار وأمين غويري مع النادي الفرنسي، عوار وبحسب ما نشره أمس في حسابه الرسمي على أنستاغرام متواجد حاليا في الجزائر من أجل قضاء عطلته السنوية وهو إجراء يؤكد تعلقه بوطنه الأم أو على الأقل عائلته الكبيرة هنا وفي كلتا الحالتين هذا يصب في مصلحة المنتخب .

غويري صاحب الـ 17 سنة سيكون أصغر لاعبي ليون الموسم المقبل

إلى جانب عوار ستضم تشكيلة نادي ليون الموسم المقبل شابا جزائريا اسمه أمين غويري، هذا الأخير لعب الموسم الماضي لقاء واحدا وهو في سن الـ16 فقط ويستعد للانضمام نهائيا للفريق الأول وهو في سن الـ17 سنة ، الصحافة الفرنسية أشادت كثيرا بغويري يوم أمس وأكدت أنه موهبة تستحق الرعاية .

هؤلاء هم من يستحقون الدعوة يا زطشي

الحديث عن المواهب الجزائرية الصاعدة في فرنسا يعيدنا للحديث عن سياسة الفاف الجديدة التي لا يبدو أنها ستحاول مع أي لاعب مهما كان موهوبا وستنحني للمواهب من البطولة فقط، ألكاراز وزطشي أطلا علينا بعادة جديدة في آخر تربص وهي “الدعوة” وهنا نشير إلى أن المواهب الصاعدة في أوروبا أحق بالدعوة ليس لأنها أقوى فنيا وبدنيا ومن كل الجوانب وحسب وهذا أمر واضح بل من أجل إغرائهم باللعب للجزائر عكس المواهب المحلية المضمونة .

بورقعة-ع