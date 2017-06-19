قوانين الدوري الصيني الجديدة تهدد انتقال النجوم

أقر اتحاد كرة القدم الصيني، بعد القوانين من أجل تقنين إمكانية ضم اللاعبين الأجانب بأسعار مرتفعه، قبل أيام قليلة من فتح سوق الانتقالات الصيفية التي تبدأ في التاسع عشر من الشهر الجاري وحتى منتصف شهر يوليو المقبل.

حيث وضعت حد أقصى يساوي 5.9 مليون جنيه إسيترليني، لضم اللاعبين الأجانب وفي حال دفع مبالغ أكثر سيتم دفع ضرائب وتطبيق بعض العقوبات المالية من أجل استخدامها في تطوير الكرة الصينية.

فبعد أن أشعل دوري السوبر الصيني في الموسمين الماضيين، سوق الانتقالات بانتدابات كبيرة خاصه نادي شنجهاي SIPG، الذي كسر الرقم القياسي موسمين متتاليين بضم هالك وأوسكار، وعدة أسماء أخرى انتقلت لبقية فرق الدوري الصيني.

لتزداد صعوبة انتقال أسماء أخرى كان من المتوقع رؤيتها الموسم الحالي بقمصان فرق صينية مثل واين روني وإيمريك بيير أوباميانج ودييجو كوستا، فنادي تانيجين كوانجين الذي كان يريد ضم دييجو كوستا يناير الماضي مقابل 50 مليون يورو، بعد وضع القوانين المنظمة الجديدة سيصبح صعبًا عليه شراء اللاعب حيث قد يدفع نفس المبلغ مرة أخرى للاتحاد الصيني على هيئة ضرائب.

وتأتي قرارات الاتحاد الصيني من أجل الحد من جلب النجوم وبدء الاهتمام بالمواهب الشابة الصينية وإعطاءها الفرصة للتعبير عن نفسها بشكل كبير، مع ارتفاع المنافسة، حيث كان الاتحاد الصيني قد أقر منذ بداية الموسم الحالي بضرورة تواجد لاعبان في التشكيل الأساسي من المحليين تحت 23 عامًا، وتواجد ثلاث لاعبين محترفين من أصل خمسة في قائمة المباراة.