لحسن يسحق هويسكا ويتأهل لنهائي دوري الدرجة الثانية

حقق نادي خيتافي الإسباني فوزا سهلا وبثلاثية كاملة من دون رد على حساب نادي هويسكا ليضمن بذلك تأهله لنهائي مرحلة البلاي أوف المؤهلة للصعود للدرجة الأولى الإسبانية، من جانب خيتافي تعافى القائد السابق للخضر مهدي لحسن من إصابة الظهر ولعب تسعين دقيقة قدم فيها مستوى جد مميز ساعد به فريقه على الفوز، نادي خيتافي كان قد تعادل ذهابا بهدفين مقابل هدفين ما يعني أن التعادل بأقل من هذه النتيجة أو الفوز كان سيؤهله، وينتظر الآن لحسن وبقية زملائه الفائز من لقاء قادش وتينيرفي الذي يلعب هل الجزائري الآخر رشيد آيت عثمان من أجل التباري على البطاقة الأخيرة المؤهلة للدرجة الأولى .

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