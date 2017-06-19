مدان سيستفيد كثيرا من مرافقة زفزاف

يتواجد المناجير العام للمنتخب الوطني حكيم مدان إلى جانب المكلف بالمنتخبات جهيد زفزاف في العاصمة الزامبية لوزاكا من أجل ضبط كل الأمور المتعلقة بخرجة المنتخب الوطني إلى زامبيا لمواجهة منتخب الرصاصات النحاسية في إطار الجولة الثالثة من تصفيات مونديال روسيا 2018 وذلك للاستفادة من خبرة زفزاف في مثل هذه المهام وتحضير الخرجات الإفريقية، حيث لعب الرجل دورا كبيرا رفقة صادي من قبل وكان لهما الأثر في النتائج التي حققها المنتخب بالتأهل مرتين متتاليتين إلى المونديال.

يملك الخبرة الإفريقية كلاعب ويفتقدها كمسير

المناجير العام للمنتخب الوطني يملك خبرة كبيرة في القارة السمراء لكن كلاعب سواء مع نادي شبيبة القبائل أو مع المنتخب الوطني إلا أنه يفتقدها كمسير وخاصة في مثل هذه المهمات، لأن الأمر يتعلق بمنتخب وطني وتحضير ظروف إقامته هناك تتطلب إلماما بعديد الأمور وتنسيق عالي المستوى، لهذا سيعمل مدان على الاستفادة قدر المستطاع من خبرة زفزاف في كيفية اختيار الفندق وملاعب التدريبات وغيرها من التنظيمات اللوجستيكية التي تسهل من مأمورية رفقاء القائد مبولحي للعودة بالفوز وإعادة بعث حظوظهم من جديد في السباق على تأشيرة التأهل.

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