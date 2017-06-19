مورا: خروجي من باريس سان جيرمان محتمل

يرى النجم البرازيلي لوكاس مورا أن خروجه من باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الحالي، قد يكون محتمل.

ويسعى نادي إنتر الإيطالي تأمين الحصول على خدمات اللاعب في الصيف الحالي، وعلى الرغم من أهمية اللاعب للفريق الفرنسي، إلا أنه يريد ضمانات من أجل اللعب بشكل أكبر الموسم المقبل على ملعب حديقة الأمراء.

وقال مورا لأحد الصحف اللاتينية: “في كل سوق انتقالات تدور بعض التكهنات حولي، في الحقيقة لم تصلني أي عروض، لا شيء لأركز عليه، وكيلي لم يتحدث معي بخصوص الانتقالات”.

وأضاف: “لدي عقد يمتد حتى 2020، وأنا أنظر للأمام ، لكن حتى الآن لا شيء جديد”.

وأنهى: “هل انتقل لأي فريق أخر؟ كل شيء محتمل، لكن حتى الآن لدي عقد، وليس لدي عروض أخرى”.