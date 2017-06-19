نجم يوفنتوس الخطة البديلة لبرشلونة في حالة عدم التعاقد مع فيراتي

مازال يبحث نادي برشلونة عن لاعب قوي يدعم خط وسط النادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واشارت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن مسئولي برشلونة وضعوا أسم النجم البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط فريق يوفنتوس بديلًا لفيراتي.

واضاف التقرير أن هدف برشلونة الرئيسي هو التعاقد مع ماركو فيراتي لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان، والذي أخبر مسئولي ناديه بعدم عودته إلى باريس مرة أخرى أو خوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

وتابع التقرير أن برشلونة كان مهتم ببيانيتش حتى قبل انضمامه لروما في عام 2011، والذي انتقل إلى يوفنتوس في الصيف الماضي بعد دفع الشرط الجزائي الذي وصل إلى 32 مليون يورو.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت أن برشلونة عليه دفع ما يقارب من 100 مليون يورو من أجل الفوز بخدمات فيراتي من فريقه الفرنسي.