يونايتد يعرض دي خيا ومبلغ خرافي من أجل استعادة رونالدو

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يقترب من الرحيل عن فريقه ريال مدريد الإسباني هذا الصيف وذلك بعد أن أكدت الكثير من الصحف رغبة اللاعب في ذلك.

كانت صحيفة “ماركا” المقربة من النادي الملكي قد كشفت عن تصريح الدون الذي قاله لزملائه في معسكر المنتخب البرتغالي، حيث أخبرهم أنه قد أتخذ قرار الرحيل عن الميرنجي ولن يعود في ذلك.

وحول مستجدات هذا الأمر أكدت بعض المصادر أن اللاعب يفضل العودة لفريقه السابق مانشستر يونايتد في حال الرحيل هذا الصيف.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ميرور” الإنجليزية في غلاف اليوم فأن نادي مانشستر يونايتد سيعرض على ريال مدريد الحارس الإسباني دافيد دي خيا بالإضافة إلى 175 مليون جنيه استيرليني من أجل استعادة الدون.

كانت الصحف الإسبانية قد أكدت مؤخرًا أن إدارة الميرنجي لن تتنازل عن رونالدو بأقل من 200 مليون يورو.

وفي الأخير نشير إلى أن الحارس الدولي الإسباني يعد هدف للنادي الملكي منذ عدة مواسم ولا يزال كذلك، حيث يسعى ريال مدريد بقوة للتعاقد معه هذا الصيف، فهل يرحل كريستيانو!