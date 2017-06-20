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أسطورة فرنسا يحذر فيراتي من الذهاب لبرشلونة

أسطورة فرنسا يحذر فيراتي من الذهاب لبرشلونة

By admin
20 يونيو، 2017
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حذر الفرنسي الأسطوري كريستوفر دوغاري الدولي الإيطالي ماركو فيراتي من الذهاب إلى برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.
وقال دوغاري وهو الذي سبق له وتواجد في كامب نو في تصريحات تنقلها صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية: الأسلوب الذي يتعامل به برشلونة ليس جيداً.
وتابع: لا توجد أي شفافية بالنادي الكتالوني ، اللاعب لديه الحق في المغادرة ، ولكن هناك حق لدى النادي الباريسي ليرفض هذا العرض.
وأضاف: على فيراتي أن ينظر إلى زميله سيرغي أورييه وما وصل إليه مع الفريق ، رحيل فيراتي لن يكون بسيطاً فهو لاعب جيد بالفعل ولكن لديه عقد.
وأنهى تصريحاته: على اللاعب الانتظار خاصة وأنه قد جدد تعاقده وهو الآن يرغب في الرحيل عن باريس والانتقال لبرشلونة.
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