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ألفيش يوافق على الانتقال لمانشستر سيتي

ألفيش يوافق على الانتقال لمانشستر سيتي

By admin
20 يونيو، 2017
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يقترب الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش من الرحيل عن ناديه يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف بعد أكدت صحيفة “توتو سبورت” أنه قد اتفق مع الإدارة على ذلك.

وأكدت الصحف الإنجليزية ومصادر “غول” أن لاعب برشلونة السابق يقترب من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بعد أن وافق على العمل مع مدربه السابق بيب غوارديولا من جديد.

كانت بعض التقارير قد ذكرت مؤخرًا أن المدرب الإسباني يرغب في ضمه من أجل دعم مركز الظهير الأيمن هذا الصيف.

وأكدت الصحف اليوم أن اللاعب قد وافق على الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ومن المتوقع أن يكون راتبه مع السيتزنز 100 الف جنيه استيرليني اسبوعيًا.

يذكر أن ألفيش كان قد انضم لنادي السيدة العجوز بالصيف الماضي ونجح في الفوز مع الفريق بالدوري الإيطالي والكأس بينما خسر نهائي كأس دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

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