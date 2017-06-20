ألكاراز شرع في تحضير تربص المحليين دون مساعد محلي

شرع الناخب الوطني، لوكاس ألكاراز، في تحضير التربص المقبل للمحليين، واللافت أنه بدأ العمل من دون مساعد محلي، أمور مثل هذه توحي بأن ألكاراز يشرف وحده على تربص المحليين بما أن الفاف بعيدة جدا عن تعيين مدرب رغم كثرة الأسماء التي تم تداولها في الفترة الأخيرة، خاصة في الفترة التي تلت تعيين التقني الإسباني على رأس المنتخب الوطني الأول، وينطلق تربص المنتخب المحلي نهاية جويلية المقبل وهذا تحضيرا لتصفيات كأس إفريقيا للمحليين “الشان” والتي ستجمع الجزائر بالجارة الشرقية ليبيا.

زطشي يتجه لطي ملف ماضوي وألكاراز سيواصل العمل مع طاقمه الحالي

وبحسب مصادر مقربة من بيت الفاف، فإن الرئيس الجديد للفاف يتجه لنزع فكرة تعيين مدرب الوفاق خير الدين ماضوي على رأس المنتخب المحلي وكمساعد لأكاراز، ويتجه مقابل ذلك لمنح مدرب غرناطة كل الصلاحيات على الفريقين الأول والمحلي والعمل فقط رفقة الطاقم الذي يعمل معه حاليا، ويعتبر تماطل ماضوي وربما تفضيله البقاء في الوفاق سببا في طي صفحته رغم أن خير الدين زطشي كان يصر على ضمه للخضر والاستفادة من خبرته.