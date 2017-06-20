أوزيل يلمح لاستمراره مع آرسنال

ألمح الدولي الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي آرسنال لاستمراره مع الفريق في الموسم المقبل، بعدما تحدث عن تطلعه للفترة الإعدادية للموسم المقبل.

يستعد آرسنال لمعسكر إدعادي في أستراليا يواجه خلالها فريقي سيدني إف سي، ويسترن سيدني قبل أن يتجه إلى شنغهاي لمواجهة بايرن ميونخ وتشيلسي.

وقال أوزيل في تصريحات صحفية: “لقد سمعت أن سيدني مدينة رائعة، يوجد بها العديد من الأشخاض الرائعين، لا أعلم الكثير عن أستراليا ولكني متشوق جداً للفترة الإعدادية، وسعيد لذهابي لأستراليا مع آرسنال”.

وأضاف اللاعب الألماني “إنه أمر رائع أن نقوم بفترة إعدادية جيدة مع الفريق، خصوصاً أنني لم أتواجد مع منتخب بلادي في كأس القارات، لقد شاركت في معسكر إعدادي في سنغافورة قبل عامين وكانت فرصة لاكتساب خبرات جديدة”.

شارك أوزيل في 44 مباراة مع آرسنال هذا الموسم، سجل خلالها 12 هدف ومرر 14 تمريرة حاسمة.

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