إدارة ليفركوزن تجتمع مع بلفوضيل وتسعى لإقناعه بالانتقال

كشفت موقع ” فوسبال ماركيت” الألماني، يوم أمس، أن إدارة بايرن ليفركوزن، مازالت تسعى لتعزيز الصفوف الأمامية للفريق، والنجم الجديد المراقب هو لاعب المنتخب الوطني ونجم ستاندار دو لياج البلجيكي، إسحاق بلفوضيل، التقارير الألمانية قالت أن اجتماعا يكون قد عقد بين مناجرة من ليفركوزن وزكيل أعمال الدولي الجزائري من أجل إنهاء الأمور، ولم يشر موقع “فوسبال ماركيت” لأي متعلقات كقيمة عقد أو مدته واكتفى فقط بتأكيد الاتصال.

التحق أمس ببلجيكا ومدربه الجديد يرغب في إبقائه

في سياق منفصل، كشفت تقارير بلجيكية يوم أمس، أن اللاعب الجزائري تواجد أمس في مقر تدريبات فريقه في مدينة لياج، وجود إسحاق كان من أجل القيام بالفحوصات الطبية الاعتيادية والاختبارات البدنية الروتينية، ولكن تواجده سيكون فرصة أيضا للحديث حول مستقبله، وقال موقع “فوت نيوز” البلجيكي أمس أن المدرب الجديد ريكتاردو سا بينتو، سيسعى لإقناعه بالبقاء في الفريق وبناء المشروع من حوله، لكن إسحاق لن يوافق من دون شك وسيطلب الرحيل.

صدمة في طرابزون بسبب رفض إسحاق للعرض

من جهتها، كشفت صحيفة “مليات” التركية يوم أمس الاثنين، أن إدارة وأنصار نادي طرابزون سبور، توجد تحت الصدمة بسبب رفض لاعب الخضر إسحاق بلفوضيل للعرض المقدم له، فرغم أنه عرض كبير جدا ماليا، إلا أن إسحاق رفض الانتقال مبررا الأمر بقلة طموح نادي طرابزون سبور، علما أن النادي التركي ورغم غناه إلا أنه لن يلعب أي منافسة أوروبية، كما أن الدوري التركي وإن كان أحسن من البلجيكي إلا أنه يبقى أقل بكثير من دوريات أوروبية أخرى.

نابولي يضعه كخيار ثانوي وسلتا فيغو مازال يراقب الوضع

إلى جانب طرابزون سبور، بايرن ليفركوزن وحتى ناديه ستاندار دو لياج، هناك أندية أخرى ترغب في ضم بلفوضيل الموسم المقبل على رأسها ناديا نابولي وسلتا فيغو، وقال موقع “تسعين دقيقة” الإيطالي يوم أمس، أن إدارة نابولي راغبة وبشدة في ضم بلفوضيل، لكنه يبقى قرارا مؤجلا لغاية القيام ببعض الأمور، أهمها بيع بضع اللاعبين المهاجمين غير المرغوب في بقائهم وأيضا انتداب لاعبين آخرين على رأسهم الجزائري الآخر آدم وناس والذي يبقى أولوية قصوى للفريق تحسبا للموسم المقبل.