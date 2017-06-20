استدعاء رونالدو للشهادة أمام المحكمة بسبب التهرب الضريبي

يعاني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مؤخرًا من قضية تهرب ضريبي أشعلت الأجواء في الصحف الإسبانية وجعلت اللاعب يفكر في الرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف.

كانت الصحف قد أكدت أن الدون قد تهرب من دفع ضرائب بلغت 14 مليون يورو مما جعله متهم أمام القضاء الإسباني.

وأكدت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن اللاعب مطالب بالتواجد أمام المحاكم الإسبانية يوم 31 من الشهر المقبل وذلك من أجل الشهادة والدفاع عن ذلك الاتهام.

يذكر أن تلك القضايا جعلت الدون البرتغالي يفكر في الرحيل عن النادي الملكي مما جعل الكثير من الصحف والتقارير تتحدث عن إمكانية عودته إلى فريقه القديم مانشستر يونايتد.

goal