الريال يحدد سعر بيع مهاجمه المُهمل

حدد نادي ريال مدريد الإسباني السعر المناسب من أجل بيع المهاجم المنبوذ بالفريق ماريانو دياز لاعب منتخب جمهورية الدومنيكان في الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن النادي الملكي يرى أن أفضل قيمة مالية لماريانو هي بيعه بمقابل مادي قدره 15 مليون يورو في حالة وصول عرض رسمي لخدماته.

العروض التي تقدم بها بعض الأندية قد وصلت إلى 10 ملايين يورو ، والبعض الآخر وصل إلى الحصول على اللاعب بطريقة الإعارة مع أولوية الشراء.

اسبانيول هو الذي لديه هدف واضح لشراء اللاعب إلى جانب تفكير نادي مالاجا للتعاقد معه في حالة رحيل مؤكد لساندرو راميريز.