برشلونة يستعد لصفقة تاريخية بخطف نجم البوندزليغا

كشفت تقارير صحفية عن أن الهدف الأساسي لنادي برشلونة الاسباني لدعم الهجوم، عثمان ديمبلي، قد أصبح قريبا من الانتقال الى اسبانيا بعد أن التقى مسؤولو البلوغرانا مع وكيل اللاعب.

وقد تم الاتصال في الماضي بين الطرفين، ولكن وفقا لأحدث التقارير فإن صفقة بقيمة 90 مليون يورو، والتي ستكون الأغلى في تاريخ الدوري الألماني، هي على الطاولة الأن، لنقل نجم بوروسيا دورتموند لملعب كامب نو.

وقالت صحيفة بيلد ان المدير الرياضي لبرشلونة روبرت فرنانديز قد إلتقى مع موسى سيسوكو، وكيل الفرنسي البالغ من العمر 20 عاما، خلال الأيام القليلة الماضية، لمناقشة كيفية اتمام الصفقة.

ويبدو اتمام الصفقة الأن أقرب من أي وقت مضى خاصة أن شخصيات مهمة في برشلونة قد بدأت تتحدث عنها بالفعل، مثل سفير النادي المعين مؤخرا اريك أبيدال والذي قال عن الجناح : “سيكون مناسبا جدا، وسيتأقلم بسهولة مع أسلوب لعب برشلونة”.