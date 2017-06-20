الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الألمانيالدوري الإسبانيملاعب العالم
برشلونة يستعد لصفقة تاريخية بخطف نجم البوندزليغا

برشلونة يستعد لصفقة تاريخية بخطف نجم البوندزليغا

By admin
20 يونيو، 2017
1190
0
Share:

كشفت تقارير صحفية عن أن الهدف الأساسي لنادي برشلونة الاسباني لدعم الهجوم، عثمان ديمبلي، قد أصبح قريبا من الانتقال الى اسبانيا بعد أن التقى مسؤولو البلوغرانا مع وكيل اللاعب.

وقد تم الاتصال في الماضي بين الطرفين، ولكن وفقا لأحدث التقارير فإن صفقة بقيمة 90 مليون يورو، والتي ستكون الأغلى في تاريخ الدوري الألماني، هي على الطاولة الأن، لنقل نجم بوروسيا دورتموند لملعب كامب نو.

وقالت صحيفة بيلد ان المدير الرياضي لبرشلونة روبرت فرنانديز قد إلتقى مع موسى سيسوكو، وكيل الفرنسي البالغ من العمر 20 عاما، خلال الأيام القليلة الماضية، لمناقشة كيفية اتمام الصفقة.

ويبدو اتمام الصفقة الأن أقرب من أي وقت مضى خاصة أن شخصيات مهمة في برشلونة قد بدأت تتحدث عنها بالفعل، مثل سفير النادي المعين مؤخرا اريك أبيدال والذي قال عن الجناح : “سيكون مناسبا جدا، وسيتأقلم بسهولة مع أسلوب لعب برشلونة”.

الموضوع السابق

رئيس ريال مدريد : سنتحدث مع كريستيانو ...

الموضوع التالي

فينغر يرفض رحيل جيرو عن أرسنال

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017