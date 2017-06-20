بن زية وبهلولي حاضران في حصة استئناف نادي ليل

بعد فترة راحة دامت أشهرا، كانت عناصر نادي ليل أمس الاثنين على موعد مع أول حصة تدريبية للموسم الجديد، ومن بين أهم العناصر الحاضرة في الحصة التدريبية الأولى الثنائي الجزائري ياسين بن زية وفارس بهلولي حيث أظهرت الصور كليهما في بداية التربص، ولم تنشط إدارة ليل أي ندوة صحفية بهذا الخصوص وهو ما أثار حفيظة الصحافة الفرنسية التي استغربت الأمر كثيرا واجتهدت لكشف أسماء اللاعبين الحاضرين.

الثنائي الجزائري يعول كثيرا على تقديم موسم كبير

وكما أشرنا إليه في أعداد سابقة، يعول الثنائي الجزائري ياسين بن زية وفارس بهلولي على تقديم موسم كبير لتعويض الموسم الماضي المخيب نوعا ما، علما أن فارس يحظى بثقة كبيرة من المدير الرياضي لويس كامبوس، أما بن زية فقد أبان عن مستويات مميزة في نهاية الموسم الماضي دفعت المدرب الجديد بيلسا للإبقاء عليه على الأقل خلال فترة التحضير، وبالحديث عن بيلسا فقد غاب عن حصة يوم أمس لأسباب شخصية، ما يعني أن العمل مع بن زية وبهلولي سيبدأ رسميا اليوم الثلاثاء، علما أن بن زية وبهلولي صرحا سابقا عن تشوقهما للعمل مع هذا المدرب العالمي.