بن شيخة: ” لو أردت مصلحتي لبقيت في الرجاء لكني فضلت المصلحة العامة”

أدلى المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة بأول تصريح مصور له لقناة “مي دي 1″ المغربية، بعد تسارع الأحداث وطرده من تدريب الرجاء البيضاوي من قبل شرذمة من أنصار النادي، المدرب السابق للمنتخب أكد أنه لم يكن أنانيا لذلك اختار الرحيل، وأضاف “لو كنت أوروبيا لما سألت أبدا عن الأوضاع ولما همني رأي الأنصار وحتى لو احترقت الدار البيضاء بكاملها لم أكن لأسأل لأنه لدي عقد مع الفريق، أنا عكس ذلك رفضت العمل لأني رأيت أن أجواء العمل غير مواتية“.

رئيس الرجاء: “قرار بن شيخة فاجأني ومازلت آمل في عودته“

من جهته، أطلق رئيس الرجاء البيضاوي تصريحات دعم فيها بكل قوة مدربه الجزائري، فرغم أنه أقر برحيله وتحسر على ذلك، إلا أن رئيس أكبر نادي مغربي كشف أنه يأمل في أن يراجع بن شيخة قراره، وفي هذا الشأن قال: “تفاجأت لقرار بن شيخة بالرحيل، أنا أثق فيه وكان لدينا معا تحديا كبيرا من أجل النجاح، لكن بعد التهديدات التي لحقت به من قبل بعض الجماعات القليلة، رضخ وانسحب خوفا عل عائلته، مازلت آمل في تراجعه عن قراراه وأعطيته فترة من أجل التفكير“.