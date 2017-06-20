بن ناصر في انتظار رأي فينغر حول مستقبله

كشف موقع “آرسنال يوث” الإنجليزي الخاص بأخبار الفئات الشبانية للنادي الإنجليزي الكبير، أن مدرب الفريق أرسن فينغر مطالب باتخاذ كثير من القرارات في الأسبوع المقبل فيما يخص بعض اللاعبين الشباب، ومن بين أهم القضايا العالقة، قضية الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر الذي سيستأنف تدريباته مع الفريق الأول بعد أن أنهى فترة إعارة أكثر من ناجحة إلى تور الفرنسي.

بن ناصر يرفض البقاء في الفريق الثاني فإما الفريق الأول أو الرحيل

الموقع السابق أعاد نشر تصريحات بن ناصر قبل فترة والتي أكد فيها أنه لن يلعب مجددا مع الفريق الثاني، وأكد الدولي الجزائري أنه نضج ولم يعد صالحا للعب مع الشباب (رغم أنه من مواليد 98 فقط) واشترط اللعب مع الفريق الأول أو الرحيل، وتبدو طموحات بن ناصر مشروعة جدا نظرا للمستوى الكبير الذي يملكه والذي أبان عنه في الستة أشهر الأخيرة مع تور.

فينغر لن يفرط في موهبة بحجم بن ناصر وسيعيره في أسوأ الأحوال

لا يختلف اثنان في أن آرسنال ومحيط النادي على دراية بقدرات بن ناصر الفنية كونه موهبة خام سيستفيد منها الفريق الموسم المقبل، كما يدرك مدرب آرٍسنال أرسن فيغنر ذلك جيدا ويدرك أيضا أن التفريط فيه سيكون قرارا خاطئا، لذلك سيعمد إلى إعارته في أسوأ الأحوال، هذا إذا لم يقرر منحه فرصة مع الفريق الأول خاصة أن الفريق سيلعب منافسات كثيرة وحتى منافسات خارجية مثل الدوري الأوروبي التي لا تحمل أهمية كبيرة للغانرز.

الجزائري متابع من عدة فرق خاصة الفرنسية

رغبة بن ناصر في الرحيل عن “الفريق الثاني لآرسنال” نابعة من معرفته الكاملة بقدراته، لكنها نابعة أيضا من العروض التي ما فتئت تصله وتصل إدارة ناديه، علما أن الجزائري متابع من عدة فرق خاصة من فرنسا الليغ 1 وهي فرق ستمنحه فرصة اللعب في الفريق الأول والمشاركة بشكل منتظم عكس فريق آرسنال الذي سيشركه مع الفريق الثاني فقط.