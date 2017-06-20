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بيريز: نيمار خاض الفحص الطبي في ريال مدريد

بيريز: نيمار خاض الفحص الطبي في ريال مدريد

By admin
20 يونيو، 2017
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يقدم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مستوى أكثر من رائع مع ناديه برشلونة الإسباني مؤخرًا مما جعله أحد أبرز النجوم في العالم بالوقت الحالي وربما يكون في المركز الثالث بعد رونالدو وميسي.

كان اللاعب قد انضم للعملاق الكتالوني في صيف 2013 وسط الكثير من الصرعات والشائعات عن اقترابه من الغريم ريال مدريد.

وفي حديث رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز عن كواليس تلك الصفقة قال: “نيمار خاض الفحص الطبي في مدريد ولقد حاولنا أن نُنهي الصفقة ولكن الأمور أصبحت صعبة ولم تسر على ما يرام”.

تحدث الرئيس أيضًا عن شائعات رحيل نجم فريقه الأول كريستيانو رونالدو ونفى كل ذلك مؤكدًا أن الدون لن يرحل عن مدريد.

يذكر أن بيريز قد فاز في انتخابات رئاسة الميرنغي مؤخرًا ليقود النادي فترة إضافية تنتهي عام 2021.

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