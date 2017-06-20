بيريز ينفي رحيل موراتا وخاميس

رفض فلورنتينز بيريز رئيس ريال مدريد الأخبار التي تحدقت عن وصول ناديه لاتفاق مع مانشستر يونايتد حول انتقال ألفارو موراتا للشياطين الحمر في الميركاتو الحالي، وكذلك أيضاً رحيل خاميس رودريغز عن سنتياغو بيرنابيو.

كانت تقارير صحفية قد تحدثت عن حسم مانشستر يونايتد لصفقة انتقال موراتا من ريال مدريد مقابل 75 مليون يورو.

وقال بيريز في تصريحات صحفية: “لا أعتقد أن موراتا سيرحل عن الفريق، لا أحد يريد رحيله، لم أتحدث إليه أو إلى والده، لقد قرأت عن اتفاق مقابل 75 مليون يورو ولكن هذا لم يحدث”.

شارك موراتا في 43 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الماضي، سجل خلالها 20 هدف ومرر ست تمريرات حاسمة.

وأضاف رئيس النادي الأسباني “لا أرى أي سب يجعلنا نتخلى عن لاعبينا، موراتا وكذلك خاميس، رودريجز لاعب لريال مدريد ولم يتحدث أحد عن رحيله”.

شارك رودريغز في 33 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدف ومرر 13 تمريرة حاسمة.

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