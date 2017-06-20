بيليرن يوضح الفارق بين برشلونة وأرسنال

كشف هيكتور بيليرين لاعب أرسنال الإنجليزي، عن الفارق ما بين أرسنال وبرشلونة، حيث أكد أن في إنجلترا يتم الاعتماد أكثر على قوة البدنية.

وانتقل بيليرن إلى أرسنال بعدما بحث عن مكان لاكتشافه بعيد عن ملعب لاماسيا في 2011، حيث بزغ نجمه في أرسنال في المواسم الأخيرة.

وأضاف بيليرن في تصريحات لموقع أرسنال الرسمي، أنه في أول مران، لم يستطع أخذ نفسه من التدريبات البدنية، فقال لنفسه ” هذا ليس ما جئنا هنا للقيام به؟!”، إلا أنه بعد فترة الظهيرة لعبوا بعض الوقت بالكرة.

وأوضح النجم الإسباني، ذو الـ 22 سنة، أنه في برشلونة كل شيء تتم بالكرة، والنشاط البدني ليس كإنجلترا ويتم أيضًا خلاله التعامل مع الكرة.

وألمح بيليرن، أنه تطور كثيرًا منذ قدومه إلى أرسنال، حيث لم يكن وقت وصله أرسنال من بين الأسرع، إلا أنه بعد موسم واحد أصبح ضمن الأسرع في الفريق.

وتربط تقارير صحفية إسبانية بين بيليرن وبرشلونة حيث أفادت بعض الصحف أن اللاعب يريد أن يعود إلى مكان نشاءته.

ولعب بيليرن مع أرسنال أكثر من 100 مباراة رغم صغر سنه، وتوج الموسم الماضي مع المدفجية بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي.

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