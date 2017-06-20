تايدر يفضل البقاء في إيطاليا ويتجه لرفض عرض واتفورد

كشفت صحيفة” لا ناسيون” الإيطالية في عددها الصادر يوم أمس الاثنين، أن لاعب الخضر ونادي بولونيا سفير تايدر غير متحمس كثيرا لمغادرة إيطاليا واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن تلقى عرضا من هناك، نادي واتفورد الإنجليزي كان قد أكد اهتمامه بسفير واستعداده لتقديم عرض يقارب الخمسة ملايين أورو، لكن الجزائري لا يبدو متحمسا كثيرا وقد تكون تجربته السابقة مع ساوثمبتون سببا في ذلك.

سفير يرغب في اللعب مع فيورنتينا وتحت أمرة مدربه السابق ستيفانو بيولي

وبمقابل رفضه اللعب في واتفورد وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يبدي لاعب الخضر ترحيبا كبيرا باللعب في نادي فيورنتينا الذي يرغب هو الآخر في ضمه، الصحيفة السابقة قالت أن سفير يرغب في العمل تحت إمرة مدربه السابق ستيفانو بيولي الذي كان له كل الفضل في تألقه في أولى مواسمه مع بولونيا، حيث عمل معه أول موسمين له مع الأكابر قبل أن يبيعه لنادي إنتر قبل أربع سنوات من الآن.

فيورنتينا يراقب أربعة لاعبين من بولونيا وتايدر على رأسهم

في سياق الحديث عن اهتمام الفيولا بسفير دائما، قالت صحيفة “لا ناسيون” بيولي مازال يصر على ضمه كما أكدت أن قائمة اهتمامات إدارة فيورنتينا لن تتوقف على سفير، بل ستمتد لثلاثة زملاء له، لكن يبقى الجانب المالي أهم جانب، فرغم أن إدارة بولونيا لا تعارض بيع سفير، إلا أن مطالبها الكبيرة قد تعطل الصفقة حيث كشفت تقارير سابقة أن انتقال سفير قد يكلف ثمانية ملايين أورو أو أكثر.