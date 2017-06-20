الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالمنتخب الوطني
تايدر يفضل البقاء في إيطاليا ويتجه لرفض عرض واتفورد

تايدر يفضل البقاء في إيطاليا ويتجه لرفض عرض واتفورد

By admin
20 يونيو، 2017
2264
0
Share:

كشفت صحيفةلا ناسيونالإيطالية في عددها الصادر يوم أمس الاثنين، أن لاعب الخضر ونادي بولونيا سفير تايدر غير متحمس كثيرا لمغادرة إيطاليا واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن تلقى عرضا من هناك، نادي واتفورد الإنجليزي كان قد أكد اهتمامه بسفير واستعداده  لتقديم عرض يقارب الخمسة ملايين أورو، لكن الجزائري لا يبدو متحمسا كثيرا وقد تكون تجربته السابقة مع ساوثمبتون سببا في ذلك.

سفير يرغب في اللعب مع فيورنتينا وتحت أمرة مدربه السابق ستيفانو بيولي

وبمقابل رفضه اللعب في واتفورد وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يبدي لاعب الخضر ترحيبا كبيرا باللعب في نادي فيورنتينا الذي يرغب هو الآخر في ضمه، الصحيفة السابقة قالت أن سفير يرغب في العمل تحت إمرة مدربه السابق ستيفانو بيولي الذي كان له كل الفضل في تألقه في أولى مواسمه مع بولونيا، حيث عمل معه أول موسمين له مع الأكابر قبل أن يبيعه لنادي إنتر قبل أربع سنوات من الآن.

فيورنتينا يراقب أربعة لاعبين من بولونيا وتايدر على رأسهم

في سياق الحديث عن اهتمام الفيولا بسفير دائما، قالت صحيفةلا ناسيونبيولي مازال يصر على ضمه كما أكدت أن قائمة اهتمامات إدارة فيورنتينا لن تتوقف على سفير، بل ستمتد لثلاثة زملاء له، لكن يبقى الجانب المالي أهم جانب، فرغم أن إدارة بولونيا لا تعارض بيع سفير، إلا أن مطالبها الكبيرة قد تعطل الصفقة حيث كشفت تقارير سابقة أن انتقال سفير قد يكلف ثمانية ملايين أورو أو أكثر

الموضوع السابق

بن ناصر في انتظار رأي فينغر حول ...

الموضوع التالي

بن شيخة: ” لو أردت مصلحتي لبقيت ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017