تشيلسي يقترب من التعاقد مع مهاجمه الجديد

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من إنهاء التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي إيفرتون الإنجليزي، بعد إنهاء الاهتمام بضم المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة “دايلي ستار” الإنجليزية، فإن إدارة البلوز اتفقت مع البلجيكي على بنود تعاقده الشخصي، حيث من المحتمل أن يحصل على 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويرغب إيفرتون في الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني لإتمام الصفقة، والتي ستجعل لوكاكو أغلى لاعب في التاريخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن رومان إبراموفيتش مالك تشيلسي لن يدفع مثل هذه القيمة، وأن المفاوضات قد تطول حتى الأسابيع الأخيرة من سوق الانتقالات.

ويحتاج تشيلسي للتعاقد مع مهاجم في أعقاب قرار الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق التخلي عن الإسباني دييغو كوستا.