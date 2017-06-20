جماهير ميلان تفسر واقعة إلقاء النقود على دوناروما

قامت رابطة جماهير نادي ميلان في بولندا بتفسير واقعة إلقاء النقود على الحارس الشاب جيانلويجي دوناروما، خلال مباراة منتخب إيطاليا أمام الدنمارك، في بطولة أمم أوروبا للشباب تحت 21 عام.

وشهدت المباراة التي انتهت بفوز إيطاليا بهدفين دون رد قيام الجماهير بإلقاء دولارات مزيفة على دوناروما، وذلك بعد رفضه لتجديد تعاقده مع الروسونيري.

وقال رومان سيدوروفيتش المتحدث باسم رابطة جماهير ميلان في بولندا خلال تصريحات إذاعية: “الانتظار حتى المباراة المقبلة لميلان قد يتطلب الانتظار عدة أشهر”.

وأضاف: “لا نعلم ما إذا كان دوناروما سيشارك مجددًا مع ميلان أو لا”.

وتابع: “لقد غادرنا وارسو مع مجموعة أخرى للمشاركة في هذا الاحتجاج، نحن نشعر بالأذي”.

وأكمل: “لقد قبل شعار النادي، وقال أن ميلان هو النادي الذي يسكن في قبله، لكنه بعد ذلك قرر عدم التجديد”.

واختتم سيدوروفيتش تصريحاته قائلًا: “لقد فعلنا هذا من أجل جميع جماهير ميلان، ما قام به معنا لا يمكن تقبله”.