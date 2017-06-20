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دانيلو يشيد بعمل زيدان الرائع داخل الريال

دانيلو يشيد بعمل زيدان الرائع داخل الريال

By admin
20 يونيو، 2017
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أشاد اللاعب الدولي البرازيلي دانيلو دا سيلفا ظهير أيمن نادي ريال مدريد الإسباني بعمل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان داخل الفريق على مدار الموسمين الماضيين.
وقال البرازيلي في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: أنا مقبل على السادسة والعشرين من العمر ، ولكن عملي مع زيدان كان مثمراً ، فهو واحد من العظماء ، في كل يوم يعلمنا أمر جديد ويصبح شئ اعتيادي للفريق.
وتابع: أنه لا يمكن مقارنته بما فعله رفائيل بينتيز مع الفريق ، لقد حقق الأرقام ، الألقاب والإنجازات.
وأنهى تصريحاته: زيدان لديه طموحات كبيرة خاصة باللاعبين البرازيلين بالفريق ، ويجعلهم يخرجون شيئاً مختلفاً بالمباريات.
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