ديني: هدف ريال مدريد القاتل كان السبب في خسارة الدوري

قدم الظهير الأيسر الإيطالي لوكاس ديني أداء متواضع بالموسم المنتهي مع ناديه برشلونة الإسباني ولكنه ساعد الفريق في الفوز ببطولة الكأس.

خسر العملاق الكتالوني بطولة الدوري في الجولة الأخيرة لصالح غريمه ريال مدريد بينما خرج من دوري أبطال أوروبا بالدوري ربع النهائي على يد يوفنتوس الإيطالي.

وفي تصريحات الدولي الإيطالي عن ذلك الموسم قال: “أشعر بالسعادة بعد إنهاء الموسم ببطولة بالرغم من خسارة الدوري، لقد قدمت كل ما لدي وشعرت أنني جزء من هذا الفريق وسعيد بتحقيق لقب في أول موسم لي”.

وأضاف: “بالطبع هذا لم يكن كافي لنادي كبير مثل برشلونة، لا نزال نطمع في تحقيق المزيد من الألقاب بالمستقبل، ولكن الموسم لم يكن سيئًا”.

وتابع: “اقتربنا كثيرًا من الفوز باللقب، لو لم نستقبل هدف التعادل من ريال مدريد بالدقيقة الأخيرة في كلاسيكو الكامب نو لكنا أبطال الدوري الآن”.

يذكر أن المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي قاد الفريق لثلاثة مواسم قد رحل وأعلنت الإدارة عن التعاقد مع مدرب أتليتك بيلباو السابق إرنستو فالفيردي.

goal