ديولوفيو يلمح لصدمة كبيرة لبرشلونة

تحدث اللاعب الدولي الإسباني غيرارد ديولوفيو عن مستقبله الحالي خاصة وأن الغموض يحيط به داخل ناديه ايفرتون الإنكليزي قبل الميركاتو الصيفي.

وقال ديولوفيو في تصريحات تنقلها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: هناك جيل كبير من اللاعبين المميزين في إسبانيا ، ويتطورون بشكل ملحوظ.

وتابع: بالنسبة لحالتي أريد الفوز بكل شئ في هذا العالم ، انا سعيد للغاية لانتقالي إلى ميلان في الموسم الماضي وكنت أشعر بأنني أظهر بشكل جيد.

وأنهى تصريحاته: الآن أريد أن أسيطر على الملعب وأن أخوض مباريات بدقائق كثيرة ، وأعلم كيف يحدث ذلك.

ويبدو وأن من تصريحات اللاعب أنه يريد الانتقال إلى فريق يستطيع فيه المشاركة الفعالة وهو ما قد لا يتحقق في برشلونة وغير مضمون مع تشكيلة البلوغرانا الحالية.