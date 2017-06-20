رئيس ريال مدريد : سنتحدث مع كريستيانو بعد كأس القارات

بعد أن بدأت رسميا فترته الخامسة كرئيس لنادي ريال مدريد تحدث فلورنتينو بيريز لاذاعة أوندا سيرو وبالتأكيد كانت مشكلة النجم كريستيانو رونالدو هي الأبرز.

وكشفت تقارير مؤخرا عن أن رونالدو قد قرر الرحيل عن ريال مدريد بسبب مشاكله مع السلطات الضريبية الاسبانية واتهامه بالاحتيال والتهرب من دفع مبلغ 14 مليون يورو.

وفي هذا الصدد قال بيريز: “لقد قرأت الأخبار في الصحف، في الحقيقة أنا لم أتحدث مع كريستيانو رونالدو منذ نهائي دوري الأبطال، لكن أؤكد لكم أنه مازال لاعبا لريال مدريد، ولديه عقد معنا”.

وأضاف: “هو سيقول لنا ماذا حدث، وبعد ذلك سوف نرى ما هو القرار المناسب، متى سنتحدث معه؟..هو الأن في كأس القارات في روسيا، وبالتأكيد لن أذهب لهناك، وأزعج المنتخب البرتغالي، سننتظر حتى عودته، وأنا بنفسي سأتحدث معه”.

من ناحية أخرى أكد بيريز انه لم يتلق اي عرض لأي لاعب من ريال مدريد سواء كريستيانو، ألفارو موراتا أو خاميس رودريجيز، كما كشف ان النادي الملكي هو أيضا لم يتقدم حتى الأن بأي عرض لضم لاعبين من أندية أخرى.