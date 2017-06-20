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ريال مدريد يسعى خلف دوناروما ومبابي ويرفض دي خيا

ريال مدريد يسعى خلف دوناروما ومبابي ويرفض دي خيا

By admin
20 يونيو، 2017
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يسعى نادي ريال مدريد الإسباني بقوة للقيام ببعض الصفقات هذا الصيف من أجل دعم صفوف الفريق ومواصلة التألق بالموسم المقبل.

كانت الكثير من تقارير الصحف الإسبانية المقربة من النادي الملكي قد أكدت رغبة الفريق في التعاقد مع الحارس دافيد دي خيا حامي عرين مانشستر يونايتد الإنجليزي وكذلك الحارس الإيطالي الشاب دوناروما لاعب ميلان.

ولكن في حديث رئيس الميرنجي بيريز قال: “دوناروما لاعب أكثر من رائع ويمتلك موهبة جيدة، هو خليفة بوفون بكل تأكيد ونحن نتابعه جيدًا، ولكن لا يجب أن أكشف عما نقوم به في الوقت الحالي”.

وحول شائعات دي خيا قال: “لم نتحدث مع دي خيا، قبل عامين واجهنا مشكلة في ضمه والآن لا يوجد مفاوضات معه”.

وفي الأخير تحدث عن رغبة النادي الملكي في ضم الموهوب الفرنسي مبابي لاعب نادي موناكو، قال: “هو لاعب رائع وكنا نشاهده عندما كان عمره 16 عامًا، زيدان كان معجب به كثيرًا ويرغب في ضمه، بالطبع نسعى للتعاقد معه الآن”.

يذكر أن بيريز قد فاز بانتخابات رئاسة النادي الملكي لفترة إضافية مؤخرًا مما سيجعله رئيس ريال حتى عام 2021.

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