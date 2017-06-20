زفزاف ورئيس اتحادية زامبيا رسّما 2 و5 سبتمبر موعدا للقائي الفريقين في تصفيات المونديال

رسّم جهيد زفزاف عضو المكتب الفدرالي للفاف، بالعاصمة الزامبية لوزاكا، موعد لقاءات المنتخب الوطني في الجولتين المقبلتين لتصفيات كأس العالم، والتي ستجمع رفقاء عطال بالمنتخب الزامبي، واجتمع زفزاف مع رئيس الاتحادية الزامبية ورسّما يوم الثاني من سبتمبر المقبل موعدا للقاء الذهاب في العاصمة الزامبية لوزاكا، على أن يكون لقاء الإياب بعد ثلاثة أيام فقط، أي يوم الخامس من سبتمبر في ملعب البليدة مصطفى تشاكر، وكانت “الخبر الرياضي” قد انفردت بإعلان تاريخ اللقاءين قبل أن يرسم القائمون على الاتحاديتين التاريخين.

الرجلان وقعا الاتفاق كتابيا والفيفا سيعتمد التاريخين

وبحسب مصادرنا من داخل بيت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، فإن التاريخين المعلنين أعلاه، هما تاريخان نهائيان، حيث رسم الثنائي زفزاف ورئيس الاتحادية الزامبية التاريخ قبل إرساله للاتحادية الدولية لكرة القدم ـ فيفا ـ من أجل اعتماده، وكان تاريخ لقاءات الخضر قد شكل لغطا كبيرا، حيث ذهبت كثير من وسائل الإعلام الجزائرية للتأكيد أنه سيكون في نهاية أوت وهو ما تم تفنيده رسميا.

زفزاف أنهى الحجوزات وجهز كل شيء للخضر

وكعادة عمله مع روراوة في الفترة السابقة، أنهى جهيد زفزاف كل الأمور اللوجستية المتعلقة بسفرية رفقاء محرز لزامبيا بداية سبتمبر المقبل، زفزاف أنهى الحجوزات خاصة فيما يتعلق بفندق إقامة المنتخب الوطني حيث سيضعهم في أحسن الظروف كما جرت عليه العادة على أمل تحقيق نتيجة تعيد الخضر لسباق التأهل لكأس العالم ومنافسة الخصم القوي نيجيريا.

مدان وزفزاف سيحلان اليوم الثلاثاء بالجزائر

وبعد أن أنهيا مهامهما، سيكون اليوم الثلاثاء موعدا لعودة كل من جهيد زفزاف المكلف بالمنتخبات الوطنية وحكيم مدان المناجير العام للمنتخب الوطني، لأرض الوطن، حيث سيبلغ الثنائي رئيس الفاف، خير الدين زطشي، بكل تأكيد بنتائج مهامها واجتماعاتهما خاصة أن الأمر يتعلق بواحد من أهم لقاءات المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، زطشي ومعه زفزاف ومدان سيحاولان عطفا على تقارير الثنائي وضع المنتخب الأول في أحسن حال.

أرضية ملعب لوزاكا كارثية ومدان تفاجأ لذلك

إلى جانب جهيد زفزاف، تواجد عضو آخر من المكتب الفدرالي في زامبيا في اليومين الماضيين، ويتعلق الأمر بمناجير المنتخب حكيم مدان، علما أن مهام مدان كانت فنية أكثر، حيث تابع اللاعب السابق للخضر وضعية ملعب لوزاكا مسرح لقاء الجولة الثالثة من تصفيات المونديال لكن مدان تفاجأ كثيرا بالوضعية السيئة للملعب، ورغم أن تاريخ اللقاء مازال بعيدا (بعد أكثر من شهرين)، إلا أن إعادة تجهيز الملعب تبدو صعبة وصعبة جدا.

مدان ينقل تقريره للناخب الوطني وسيقدم ملاحظاته

مصادرنا المقربة من بيت الفاف، قالت أن حيكم مدان سيعمل مبدئيا على نقل تقريره الكامل للناخب الوطني لوكاس ألكاراز خاصة ما تعلق بوضعية ملعب لوزاكا على أن يقدم ملاحظاته حول الأمر لأنه كان قريبا جدا، مصادرنا قالت أن الملاحظات التي جاء بها مدان من زامبيا ليست جيدة قد تقلب طريقة لعب الخضر وتضطره لاختيار أمور ربما لم يكن ليختارها لو كان في وضعية أحسن.

لعب الكرات القصيرة لن يكون مجديا واللعب المباشر نصيحة مدان لألكاراز

الوضعية السيئة لأرضية ملعب لوزاكا ستدفع مدان إلى نصح ألكاراز بتغيير طريقة لعب المنتخب الوطني، وسيحاول مدان تغيير خطة لعب الخضر من الكرات البينية القصيرة إلى اللعب بكرات طويلة ومباشرة وهو ما لن يصب في مصلحة الخضر، لكن ما باليد حيلة، أمور مثل هذه لن تكون في صالح المنتخب من دون شك، لأن أشبال ألكاراز يلعبون بطريقة الكرات القصيرة البينية مع استغلال فنياتهم في صورة هني، براهيمي ومحرز، كما أن طريقة الاستحواذ في نصف الملعب التي رسخها غوركيف لن تكون مجدية أيضا وبذلك على مدرب الخضر خلق حلول في التربص القادم خاصة في الفترة التي تسبق التنقل لزامبيا.

عزوز بورقعة