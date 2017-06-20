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صحيفة إيطالية.. اشتباك بين لاعبي يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا

صحيفة إيطالية.. اشتباك بين لاعبي يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا

By admin
20 يونيو، 2017
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تعجب الكثير من متابعي كرة القدم الشكل الذي ظهر به نادي يوفنتوس، في الشوط الثاني من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريـال مدريد.

وأشارت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية في تقرير نشرته اليوم، إلى حدوث اشتباك لفظي بين لاعبي يوفنتوس، في غرفة خلع الملابس بين شوطي نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف التقرير أن الموقفين كان بطلهم المدافع ليوناردو بونوتشي، الأول كان مع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي أخبره بونوتشي أنه يلعب لنفسه وحصل على إنذار خلال الشوط الأول، وطالبه بأن يستيقظ في الشوط الثاني.

والموقف الثاني لبونوتشي كان مع المدافع اندريا بارزيلي، والذي أخبره بأن مارسيلو يسبب الكثير من المشاكل في الجبهة اليسرى لريـال مدريد.

وكان رد بارزيلي حسب ما اوردته الصحيفة الإيطالية، ان بونوتشي أخطأ في الهدف الأول لريـال مدريد، لأنه لم يتدخل على رونالدو ليغلق عليه فرصة التسديد على المرمى.

يذكر أن الشوط الاول في نهائي دوري أبطال أوروبا انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولكن الشوط الثاني اختفى يوفنتوس تمامًا ليحرز ريـال مدريد ثلاثة أهداف، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف للنادي الملكي.

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