ظهير برشلونة ينفي أنباء الرحيل

نفى الفرنسي لوكاس دينييه ظهير نادي برشلونة الإسباني كافة التقارير التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وتفيد اقترابه من الرحيل عن النادي الكتالوني.

وانضم الدولي الفرنسي لصفوف برشلونة قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي، لكنه فشل في حجز مكان أساسي في تشكيلة البلوجرانا خلال الموسم المنقضي.

وقال دينييه في تصريحات لصحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “بكل تأكيد سأبقي في برشلونة”.

وأضاف: “يجب فقط أن أركز، أمتلك خطة وحيدة وهي اللعب مع برشلونة في المواسم المقبلة”.

وتابع: “سمعت العديد من الشائعات حول رحيلي، لكنها لا تساوي شيئًا، إنها قصص ملفقة، وأنتظر الموسم الجديد بفارغ الصبر”.

واختتم دينييه تصريحاته بالتأكيد على أنه سيقاتل من أجل حصد مكان أساسي في الفريق، ولعب عدد أكبر من الدقائق.