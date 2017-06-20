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غوارديولا يسعى لخطف هدف ليفربول الأول

غوارديولا يسعى لخطف هدف ليفربول الأول

By admin
20 يونيو، 2017
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قدم المهاجم الغابوني أوباميانغ أداء أكثر من رائع بالمواسم الماضية مع ناديه بوروسيا دورتموند الألماني ونجح في الفوز بجائزة هداف بوندسليغا الموسم الماضي.

أصبح المهاجم المتألق هدف لكثير من الأندية الأوروبية الكبرى هذا الصيف أبرزها ليفربول بقيادة مدربه السابق يورجن كلوب.

ولكن وفقًا لما ذكرته صحيفة “سكاي سبورت” يحضر نادي مانشستر سيتي مبلغ 70 مليون يورو من أجل خطف اللاعب خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك برغبة المدرب بيب غوارديولا الذي يسعى لدعم مختلف خطوط السيتزنز هذا الصيف من أجل المنافسة بقوة الموسم المقبل.

يذكر أن مان سيتي لم يحقق أي لقب بالموسم المنتهي مما جعل المدرب الإسباني ينفق كثيرًا في سوق الانتقالات من أجل الفوز بألقاب الموسم المقبل.

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