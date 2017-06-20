فيردناند يتمنى عودة رونالدو لمانشستر يونايتدِ

يتمنى ريو فيردناند، مدافع مانشستر يونايتد السابق، أن يعود كريستيانو رونالدو لصفوف الشياطين الحمر من جديد.

كانت تقارير صحفية قد تحدثت عن عودة محتملة لرونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد خلافات مع ناديه ريال مدريد بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي.

وقال فيردناند في تصريحات صحفية: “أتمنى أن يعود رونالدو لمانشستر يونايتد من جديد، أنا مشجع لمانشستر يونايتد وأولادي يحبون رونالدو، لذلك أتمنى أن يعود للفريق”.

وأضاف المدافع الإنجليزي السابق “أعتقد أن أمر رحيله عن ريال مدريد لن يكون سهلاً، ولكن علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث”.

تم اتهام رونالدو بالتهرب الضريبي من قبل المحكمة والذي وصل إلى 14.7 مليون يورو، ليبدأ الحديث عن رغبة رونالدو في الرحيل عن أسبانيا تماماً برغم وجود شرط جزائي في تعاقده يبلغ بليون يورو.

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