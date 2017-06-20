فينغر يرفض رحيل جيرو عن أرسنال

تحدثت كثير من تقارير الصحف الإنجليزية مؤخرًا عن احتمال رحيل المهاجم الفرنسي أوليفير جيرو عن ناديه أرسنال هذا الصيف وذلك بعد قلة المشاركات بصفة أساسية.

ولكن يبدو أن المدرب أرسين فينغر لا يؤيد ذلك حيث تحدث المدير الفني المخضرم عن تلك الشائعات وأكد على بقاء اللاعب.

قال فينغر: “الموسم لم يكن سهل له على الإطلاق بسبب المشاركات القليلة ولكنه كان دائمًا يقدم المطلوب، وينجح في كل مرة يشارك بها”.

وأضاف: “لقد ساعدنا كثيرًا في حصد العديد من النقاط وهو جزء من خطة الفريق بالمستقبل”.

يذكر أن اللاعب كان على أبواب الانتقال إلى نادي وست هام يونايتد الذي أراد ضمه هذا الصيف مقابل 20 مليون جنيه استيرليني.

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