قاسحي صار جاهزا وسينضم لتدريبات تشارلتون قريبا

أعلن رئيس قسم أطباء نادي تشارلتون أتليتيك، ألتسر تروش، أن إصابة لاعب الخضر السابق، أحمد قاسحي، صارت من الماضي وأنه سيعود للتدريبات بداية جويلية المقبل في تربص الفريق قبل بداية الموسم والمزمع إقامته في الجارة إيرلندا، وكان لاعب الخضر قد أصيب في وتر أشيل قبل عامين وبعد غيابه لفترة قاربت الثلاثة أشهر للعلاج عاودته الآلام بعد أول حصة تدريبية وهو ما دفع بالمدرب لاتخاذ قرار إجراء العملية له، لكن وبعد غياب امتد لسبعة أشهر عاودت الإصابة قاسحي في ماي قبل الماضي ما اضطره للغياب لمدة 13 شهرا لحد الآن.

تروش: “قاسحي موهبة وعودته ستكون في صالح الفريق“

إلى ذلك، أدلى رئيس الأطباء، ألستر تروش، بتصريحات للموقع الرسمي للنادي تكلم فيها عن حالة بعض لاعبي الفريق قبل بداية التربص التحضيري للموسم المقبل، وعن أحمد قاسحي قال: “عند محادثتي مع اللاعبين والأنصار أدركت قيمة أحمد في الفريق، لقد تنقلت لقطر وتحادثت معه واطمأننت عليه، سيكون حاضرا معنا في تربص إيرلندا المقبل، قاسحي موهبة ولا نقاش في ذلك وعودته في هذا التوقيت أعتبرها توقيعا وصفقة جديدة ممتازة بالنسبة لنا“.