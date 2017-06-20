قديورة يتعاطف مع ضحايا فينسبري بارك في لندن

كعادته ومن خلال حسابه الرسمي على انستغرام، أثبت لاعب الخضر عدلان قديورة تعلقه بكل ما هو جزائري وبكل ما هو مسلم أيضا، حيث أعلن تعاطفه وتأييده المطلق لضحايا واقعة الدهس التي حدثت الليلة قبل الماضية في منطقة فينسبري بارك في لندن والتي راح ضحيتها مصلون من بينهم جزائريون كانوا قد أنهوا لتوهم صلاة التراويح، وأبدى قديورة وكثير من النجوم المسلمين والعرب غضبهم من تعامل الإعلام البريطاني مع الواقعة، فرغم أن الواقعة تتشابه مع حوادث دهس كثيرة سابقة إلا أنهم سموها بحادث وليس بعمل إرهابي، ما لسبب سوى أن مرتكب الجريمة إنجليزي مسيحي وليس مسلما.

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