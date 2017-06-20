كراوتش: إنجازات روني لم يتم تقديرها

يرى الإنجليزي بيتر كراوتش، مهاجم ستوك سيتي، أن الإنجازات التي حققها واين روني مع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا لم يتم تقديرها بالشكل الذي يستحقه.

تواجد واين روني في البريميرليج منذ أن كان بعمر 16 عاماً مع إيفرتون ثم مانشستر يونايتد، حقق الفوز مع الفريق بخمس ألقاب للدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وقال كراوتش في تصريحات صحفية: “عندما تنظر لما قدمه روني في مسيرته، ستدرك أنه لم يتم تقديره بالشكل المطلوب، إنه الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا”.

وأضاف اللاعب الإنجليزي “إنه يتمتع بقدرات كبيرة منذ أن كان صغيراً، لقد احترف كرة القدم في سن السادسة عشر، لقد قدم مسيرة رائعة مع إيفرتون ومانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي أيضاً، بعد اعتزاله سيعود الجميع ليتذكر ما قدمه”.

شارك روني في 559 مباراة مع مانشستر يونايتد في 13 عام، سجل خلالها 253 هدف ومرر 145 تمريرة حاسمة.

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