كوستا يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

يبدو أن النجم البرازيلي دوجلاس كوستا يقترب من الرحيل عن ناديه الألماني بايرن ميونيخ هذا الصيف وذلك بعد قلة المشاركات تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالموسم الماضي.

كانت الكثير من التقارير تتحدث عن إمكانية رحيل الدولي البرازيلي خلال الميركاتو الحالي وذلك بسبب عدم سعادته مؤخرًا بسبب قلة المشاركة بصفة أساسية.

ومن جانب صحيفة “كيكر” الألمانية الشهيرة فقد أكدت أن اللاعب يقترب بالفعل من الانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الحالي وأن الصفقة قد تكلف إدارة السيدة العجوز 40 مليون يورو.

كان بطل الدوري الإيطالي مهتم بالتعاقد مع اللاعب لرغبة المدرب أليجري في دعم مختلف صفوف الفريق والاستعداد للموسم المقبل.

يذكر أن يوفي قد نجح في الفوز بالدوري الإيطالي والكأس هذا الموسم ولكن خسر نهائي دوري أبطال أوروبا لحساب ريال مدريد بنتيجة 4-1.

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