ليستر سيتي يريد بودبوز لخلافة رياض محرز

كشفت تقارير إنجليزية، أن نادي ليستر سيتي، البطل السابق للدوري الإنجليزي الممتاز، سيدخل سوق الانتقالات الصيفية قريبا، وقال موقع “ليستر سيتي نيوز” المقرب من الثعالب أن رادار النادي الإنجليزي رصد موهبة جزائرية أخرى، ويتعلق الأمر بلاعب المنتخب ونادي مونبيليي رياض بودبوز، حيث كشف أن النادي حريص جدا على التوقيع معه في الصيف المقبل.

سيعوض رحيل الجزائري الآخر رياض محرز

بودبوز سيكون ومن دون شك معوضا لزميله ومواطنه رياض محرز، حيث بات رحيل محرز عن ناديه الحالي أمرا مؤكدا والإدارة مطالبة بالبحث عن بدائل جاهزة، علما أن بودبوز سبق له وأن ارتبط في الصيف الماضي، لكن بقاء محرز أفسد كل المخططات، إلا أن رحيل محرز هذا الموسم قد يفتح الباب واسعا أمام لاعب مونبيلي للانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز.

لا حديث عن الجوانب المالية لكن 15 مليون مبلغ لا يذكر بالنسبة لليستر سيتي

الأخبار الواردة بخصوص إمكانية انتقال بودبوز إلى نادي ليستر سيتي، كانت جافة تقريبا حيث لم يشر الموقع السابق لبعض المتعلقات بالصفقة خاصة الجوانب المالية، لكن وكما هو معلوم فإن إدارة مونبيلي اشترطت دفع 15 مليون أورو لكل من يرغب في ضم رياض، وهو مبلغ يبدو ضئيلا جدا لناد بحجم ليستر سيتي والذي يعتبر ناديا غنيا جدا، ثم أن من دفع 30 مليون أورو في سليماني سيدفع 15 مليون في لاعب فنان مثل رياض بودبوز من دون أي تردد.

المنافسة وغياب ليستر عن دوري الأبطال أسباب قد تقف حائلا أمام إتمام الصفقة

ورغم أن الدوري الإنجليزي يبقى دوري الأحلام، كما أن ليستر سيتي سيدفع له الأموال التي يريد، إلا أن شروط بودبوز التي أعلن عنها سابقا قد تقف حائلا بينه وبين الانتقال لانجلترا، علما أن رياض كان أعلن سابقا أنه يحلم بسماع نشيد دوري الأبطال الموسم المقبل، وليستر لن يسمعه إياه حتى أن النادي غائب أيضا عن منافسة الدوري الأوروبي بالإضافة إلى هذا المنافسة الشرسة القائمة على بودبوز خاصة من لازيو الإيطالي وليفركوزن الألماني اللذين قدما عروضا حتى وإن كان منخفضة إلا أنها تثبت جدية هذين الناديين في ضمه واللذين يبقيان أيضا ناديين كبيرين أوروبيا ولهما سمعتهما رغم غيابهما أيضا عن المنافسة الأوروبية.

عزوز بورقعة