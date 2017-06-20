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ليفربول على بعد خطوة من ضم محمد صلاح

ليفربول على بعد خطوة من ضم محمد صلاح

By admin
20 يونيو، 2017
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أعلن أنجيلو مانجيانت الصحفي الشهير في “سكاي سبورت” أن النجم المصري محمد صلاح قد رحل رسميًا عن ناديه روما الإيطالي وانضم لنادي ليفربول الإنجليزي.

يأتي ذلك برغبة المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني الحالي للريدز والذي يسعى لتدعيم صفوفه من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل بعد حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا.

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أكدت صحيفة “سكاي سبورت” أن اللاعب كلف النادي الإنجليزي 39 مليون جنيه استيرليني ليصبح بذلك العربي الأغلى في التاريخ.

ومن المنتظر أن يكون الكشف الطبي غدًا، بعد أن قضى اللاعب عطلة في مصر عقب انتهاء الموسم مع ناديه الإيطالي روما.

يذكر أن الدولي المصري قدم فترة رائعة مع نادي العاصمة الإيطالية وتمكن في الموسم الأخير من تحقيق أرقام مذهلة بجوار زميله إيدن دزيكو.

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