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ليفربول لم يعد يهتم بضم أوباميانغ

ليفربول لم يعد يهتم بضم أوباميانغ

By admin
20 يونيو، 2017
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حاول نادي ليفربول الإنجليزي في الفترة الماضية التعاقد مع اللاعب الغابوني بير أوباميانغ مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الالماني .
وقالت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية أن ليفربول في الوقت الحالي أصبح لايهتم بضم أوباميانغ خلال فترة الميركاتو الصيفي .
وسعت أندية أوروبية للتعاقد مع اوباميانغ مثل ريال مدريد وميلان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان .
وفي السياق ذاته أفادت صحيفة التايمز أن يورجن كلوب مدرب ليفربول لم يعد يهتم بضم أوباميانغ لصفوف الريدز .
وسبق لكلوب أن درب اوباميانغ في بوروسيا دورتموند حتى رحيل المدرب الالماني عن دورتموند في عام 2015 .
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