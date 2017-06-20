حاول نادي ليفربول الإنجليزي في الفترة الماضية التعاقد مع اللاعب الغابوني بير أوباميانغ مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الالماني .

وقالت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية أن ليفربول في الوقت الحالي أصبح لايهتم بضم أوباميانغ خلال فترة الميركاتو الصيفي .

وسعت أندية أوروبية للتعاقد مع اوباميانغ مثل ريال مدريد وميلان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان .

وفي السياق ذاته أفادت صحيفة التايمز أن يورجن كلوب مدرب ليفربول لم يعد يهتم بضم أوباميانغ لصفوف الريدز .

وسبق لكلوب أن درب اوباميانغ في بوروسيا دورتموند حتى رحيل المدرب الالماني عن دورتموند في عام 2015 .